Hoheneck/Turnen Hoheneck turnt die Gegner aus der Halle

Lamatsch war übrigens die einzige Vierkämpferin der Hoheneckerinnen, alle anderen turnten maximal drei Geräte. „Das zeigt natürlich auch die Stärke der Mannschaft“, sagt Uta Ziegler. „Denn wir hätten noch mindestens zwei Mädchen, die durchaus auch vier Geräte turnen könnten.“ Damit meint die Erdmannhäuserin neben Amy Fischer auch ihre Tochter Mona, die wegen Trainingsrückstands durch eine längere Reise und den kürzlichen Studienbeginn nur an drei Geräten an den Start ging. „An denen hat sie aber das Maximum herausgeholt“, lobt die Mutter und Trainerin. Dabei sticht Mona Zieglers Bodenübung heraus. Mit 10,60 Punkten legte sie hier die höchste Wertung des Teams und die drittbeste des gesamten Wettkampftages hin. „Die Übung war Bombe, sie hat alles gestanden“, freut sich Uta Ziegler, die dann auch noch ein Sonderlob für die Marbacherin Carolin Renz parat hat, die beim Sprung mit 12,35 Punkten das beste Mannschaftsergebnis erzielte: „Ein super Sprung, den hat sie bisher selten so hoch und so toll hinbekommen!“

Insgesamt ab sei der Heimwettkampf vor allem „eine absolut geschlossene Teamleistung“ gewesen. „Keine ist abgefallen, jede ist mindestens einmal in die Wertung gekommen.“ Zwar kann die KSV Hoheneck beim letzten Saisonwettkampf am 10. November in Heidelberg realistisch gesehen noch maximal von Platz vier auf drei der Gesamtwertung klettern. „Aber das ist in Ordnung“, findet Uta Ziegler. „Das Ergebnis vom Sonntag in eigener Halle nimmt uns keiner mehr.“