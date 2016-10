Ludwigsburg-Hoheneck - Durch einen dritten Platz beim dritten Regionalliga-Wettkampf in Backnang haben die Turnerinnen der KSV Hoheneck ihr wichtigstes Saisonziel erreicht: Der Klassenerhalt steht bereits vor dem abschließenden Heim-Wettkampf am 6. November fest. Rein theoretisch wäre sogar noch der Sprung auf Platz zwei der Gesamtwertung möglich und damit die Qualifikation für den Aufstiegs-Wettkampf zur 3. Bundesliga. „Aber darauf schauen wir überhaupt nicht. Denn zum einen müssten wir die zweitplatzierte TSG Backnang schon zwei Plätze hinter uns lassen, da der Punkteabstand schon zu groß ist. Und zum anderen haben wir in den vergangenen Jahren gesehen, dass der Aufstieg kaum machbar ist“, sagt KSV-Trainer Sebastian Braden.

Er freut sich vielmehr über einen gelungenen dritten Wettkampf, bei dem die Erdmannhäuserin Sandrin Ziegler nach ihrem Kreuzbandriss vor knapp einem Jahr ihr Comeback am Stufenbarren gab. „Nadine Pflugfelder ist kurzfristig krank geworden, dadurch kam Sandrin ins Team. Und sie hat einen super Einstand gehabt“, lobt Sebastian Braden, der eine „insgesamt solide Leistung“ seiner Turnerinnen am Barren sah. Mit insgesamt 35,25 Punkten musste man an diesem Gerät nur der Top-Mannschaft vom KTV Rheinhessen Pfalz den Vortritt lassen.

„Am Schwebebalken hatten wir kaum Absteiger“, war Braden auch mit dem zweiten Gerät zufrieden. Die drittbeste Teamwertung des Tages war der Lohn. Ein ähnliches Bild gab es am Boden: Auch hier lag die KSV Hoheneck hinter Rheinhessen und Backnang auf Rang drei, wobei „Sophia Holoch eine tolle Übung hingelegt hat“, wie Sebastian Braden betont. Dass man zum Abschluss beim Sprung dann nur noch die fünftbeste Mannschaftswertung der insgesamt sechs Teams bekam, tat nicht mehr weh. Platz drei war nicht mehr in Gefahr, am Ende lag die KSV Hoheneck mit insgesamt 168,55 Punkten zwar rund sechs beziehungsweise sieben Zähler hinter Backnang und Rheinhessen. Aber der sichere Abstand von fünf Punkten auf den viertplatzierten TV Langen zeigt, wie souverän die KSV-Mädels den Klassenerhalt unter Dach und Fach gebracht haben.

Als ganz wichtigen Faktor für die Mannschaft sieht Sebastian Braden Sandrin Zieglers Schwester Mona sowie die Pleidelsheimerin Joana Lamatsch, die in der Gesamtwertung aller Vierkämpferinnen des Tages die Plätze drei und vier belegten: „Es ist natürlich sehr beruhigend für das Team, wenn man zwei so sichere Punktelieferanten dabei hat. Maren Kauderer als weitere Vierkämpferin ist noch nicht ganz in diesem Bereich, aber ausbaufähig.“ Kauderer wurde in der Gesamtwertung Zehnte. Die KSV-Mannschaft kann sich nun in Ruhe auf ihren Heim-Wettkampf vorbereiten. „An Motivation wird es da nicht mangeln“, verspricht Braden.