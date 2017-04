Hessigheim Sänger aus der Region frönen dem Frühling

Hessigheim - Hessigheim

Der Sängerkreis Mittlerer Neckar (SKMN) lud am 26. März zu seiner Frühjahresfeier ein. In diesem Jahr konnte Karine Bell, zweite Vorsitzende des Sängerkreises, in der frühlingshaft geschmückten Gemeindehalle in Hessigheim viele Jubilare mit Angehörigen und Freunden willkommen heißen.