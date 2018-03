Großbottwar Zufrieden mit der Premieren-Hinrunde

Neben dem neuen Übungsleiter sind im Winter zwei zusätzliche Spieler zum Team des Club L’Italiano gestoßen. Aus der Jugend des GSV Pleidelsheim kam Loris DiMare, ein flinker Techniker, der die Offensive beleben soll. Sebastiano Lucia ist der zweite Neuzugang. Der 28-jährige Defensivspieler hatte zuletzt pausiert, trug früher aber das Trikot des VfR Großbottwar. „Er bringt Erfahrung mit“, freut sich Basile.

Das Grundgerüst der Mannschaft des Club L’Italiano dürfte aber in der am kommenden Sonntag mit dem Heimspiel gegen den SGV Murr II beginnenden zweiten Saisonhälfte ähnlich wie bisher aussehen. Fünf Säulen, so Basile, habe die Elf. Dies beginnt in der Abwehr, wo der frühere Mundelsheimer Raffaele Lanzaro die Kommandos gibt, geht über den Sechserbereich, in dem Fabio Caroprese und Kevin Candeias zumeist gesetzt sind, Danilo Riccetti im offensiven Mittelfeld und endet selbstverständlich bei Torjäger Marco Montesano. 17 Treffer gelangen dem einstigen Bezirksligatorschützenkönig, der in den vergangenen Jahren aber häufig mit Verletzungen zu kämpfen hatte, in der Vorrunde.

„Ja, wir haben schon Qualität in der Mannschaft“, betont Basile, weist jedoch darauf hin, dass man vereinsintern die erste aktive Saison als „Findungsjahr“ verstehe. Von daher gibt es für den neuen Coach Daniel Maier auch keinerlei Vorgaben in Sachen Tabellenplatz: „Wichtig ist uns vor allem, dass sich die Mannschaft festigt und sich unsere jungen Spieler weiterentwickeln“, umreißt der Vorstand die nächsten Ziele des jungen Vereins.