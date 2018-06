Auf diesen Umstand sei im Gemeinderat bei der Vorstellung des Polizeiberichts hingewiesen worden, erklärte der Ortsvorsteher Friedrich Link in der jüngsten Sitzung des Ortschaftsrats. Er erinnerte zudem nochmals daran, dass sämtliche Bemühungen, ein Tempolimit von 80 einzuführen, bislang ins Leere gelaufen seien. „Das wurde immer abgeschmettert“, konstatierte der Ortsvorsteher. Nun falle die Straße aber in der Statistik auf. Es hätten sich mehrere Unfälle ereignet. „Leider Gottes muss immer erst etwas passieren“, sagte Friedrich Link. Deshalb wolle man das Thema in der nächsten Verkehrsschau wieder aufs Tapet bringen, „damit recht schnell etwas unternommen wird und wir auf eine Geschwindigkeitsbegrenzung von 80 kommen“, betonte er. Eine noch stärkere Drosselung werde man nicht erreichen. Eventuell sei es auch möglich, speziell an den Brennpunkten die Leitplanken zum Fahrradweg hin zu verlängern. Ein Punkt, der dem Ortschaftsrat ebenfalls sehr am Herzen liegt.