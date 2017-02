Großbottwar Super Kameradschaft mit Schattenseiten

Bewertung der Neuzugänge:

Die fällt in Großbottwar sehr positiv aus. Der vom TV Pflugfelden gekommene Yannic Poet ist als zentraler Akteur der Dreierkette nicht mehr aus der Elf wegzudenken und schlüpfte schnell in die „Rolle einer Führungsperson“ (Zuidema), Sven Heinz sei „als Sechser unersetzbar, auch wenn ich von ihm künftig noch mehr erwarte“, und die beiden aus Höpfigheim gekommenen André Kämpf und Henrik Willberg sicherten sich auf Anhieb Stammplätze. Willberg hat den VfR nun im Winter jedoch schon wieder verlassen und kehrte nach Höpfigheim zurück. Wirklich verstehen können sie in Großbottwar seinen Schritt nicht.

Bester Spieler:

„Die Kategorie passt überhaupt nicht zu unserer homogenen Mannschaft“, ist alles, was Zuidema hierzu sagen möchte.

Größte Enttäuschung:

Auch hier findet Perry Zuidema klare Worte: „Der eigene Anspruch und die Bereitschaft, alles dafür zu tun, um diesem gerecht zu werden, klaffen leider auseinander“, sagt er. Im Blick hat der Coach dabei das von den Spielern selbst mit festgelegte Ziel, unter die Top 5 der Liga zu kommen. „In Bestbesetzung bin ich sicher, dass wir das schaffen können“, ist der Trainer überzeugt, allerdings habe der Fußball dann doch nicht immer für jeden der Großbottwarer Spieler die höchste Priorität. „Wir konnten kaum einmal mit einer unveränderten Elf auflaufen“, bedauert Zuidema, weiß aber auch: „Das Problem haben vermutlich all meine Trainerkollegen auf Kreisligaebene.“

Ausblick und Prognose:

Auch wenn der Großbottwarer Trainer weiß, dass man in der Tabelle „nach hinten aufpassen muss“, will er nicht vom Klassenerhalt als Ziel sprechen. „Wir denken von Woche zu Woche. Das erste Ziel ist es, am 26. Februar zu Hause den GSV Pleidelsheim zu schlagen. In der Woche darauf ist dann der nächste Gegner das nächste Ziel“, sagt er. Wieder mittun kann ab sofort nach halbjähriger Verletzungspause Patrick Schorr, der trotz seiner Jugend in der vergangenen Saison der auffälligste Offensivspieler beim VfR war und eine erhebliche Verstärkung sein dürfte.