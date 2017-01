Großbottwar Stadtrat stolpert über anonyme Anzeige

Wie schon im Vorfeld der Sitzung verstand es Stefan Apfelbach auch am Mittwochabend zu vermeiden, die genannten „äußeren Umstände“ zu konkretisieren. Diese Aufgabe kam Thomas Schwarz zu, der mit seiner Rede für die Freie Bürgerliche Wählervereinigung (FBWV) für eine bedrückte Stimmung sorgte. „Das, was heute vollzogen wurde, hat ein besonderes ,Gschmäckle’“, sagte er. Denn: Eine anonyme Anzeige beim Regierungspräsidium Stuttgart mit der Behauptung, Stefan Apfelbach sei nicht in Großbottwar, sondern in Oberstenfeld wohnhaft, sei dafür verantwortlich. Nach dieser Anzeige habe ein Hin und Her seinen Lauf genommen, „aus dem Stefan Apfelbach durch die Ummeldung seines Hauptwohnsitzes letztlich nur die Konsequenz aus einem nur schwerlich nachzuvollziehenden Geplänkel“ ziehe. Tagesgenau hätte Stefan Apfelbach die Stunden abrechnen müssen, in welcher Wohnung er mehr Zeit verbracht habe – ungeachtet der Tatsache, ob dort der Lebensmittelpunkt zu sehen sei, wo jemand die meiste Zeit des Tages verbringe, oder dort, wo er schläft. Am Ende habe es keine Rolle gespielt, dass der Betrieb von Stefan Apfelbach in Großbottwar sei, dass er den Bürgern als Ansprechpartner stets zur Verfügung stehe, dass er als Stimmenkönig in der Stadt bestens vernetzt sei und sein Engagement für Vereine oder Schulen im Besonderen wahrgenommen werde. „4200 Wählerstimmen gegenüber einer anonymen Stimme. Und diese ist es nun, die die Kommunalaufsicht beim Landratsamt Ludwigsburg feststellen lässt, dass die Voraussetzungen des Wohnens nach der Gemeindeordnung für die Wählbarkeit eines Gemeinderates nicht erfüllt sind.“ Thomas Schwarz betont am Ende seiner Rede, dass die Entscheidung von Stefan Apfelbach den Räten Respekt abnötige, dass sie aber auch enttäuscht und irritiert seien über die Umstände, die zu dieser Entscheidung geführt hätten.

Sichtlich schwer ist es danach dem CDU-Rat und zweitem Bürgermeisterstellvertreter Andreas Strohm gefallen, das Wort zu ergreifen. Er erinnerte an die Erstwahl von Stefan Apfelbach vor 18 Jahren. „Damals haben die Leute gefragt, wer ist das?“ Und die Antwort war: „Der Handballer!“ Später habe man ihn als Getränkehändler wahrgenommen, aber längst sei er für die Leute in der Stadt der Stadtrat und stellvertretende Bürgermeister. „Dort, wo du heute stehst, resultiert aus deinem Einsatz, Engagement und Präsenz“, so Strohm. Dem „hochverdienten Stadtrat“ hat das Gremium zum Abschied einen symbolischen Hocker und zwei Musicalkarten für „Mary Poppins“ geschenkt.