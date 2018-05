Großbottwar Spielvergnügen mitten in der Stadt

Neben den Auftritten vor Publikum liegt der Fokus natürlich auf den interaktiven Spielstationen der einzelnen Vereine. Die Freiwillige Feuerwehr sorgt in Zusammenarbeit mit dem Jugendcafé mit Wasserspielen für eine willkommene Abkühlung an diesem heißen Tag. Beim Dosenwerfen vom TSC, dem Kettcar-Parcours organisiert vom CVJM oder beim Eierlauf des Itzebitz müssen die kleinen Teilnehmer ihr Geschick beweisen. Am Stand der Theo-Lorch-Werkstätten kann das Rollstuhl fahren erlernt werden und die Engagierten vom Förderverein der Lindenschule zaubern den Kindern beim Schminken Farbe und Motive ins Gesicht. Insgesamt 19 Spielstände von lokalen Verein, der Kirchgemeinde oder von Parteien bieten ein vielseitiges Angebot bei dem niemanden langweilig wird. Zur Belohnung für ihr Mitmachen und wenn sie den Laufzettel fleißig von Station zu Station abstempeln lassen dürfen die Kinder am Glücksrad ihr Glück versuchen und Preise abstauben.