Großbottwar/Mundelsheim Zwei Verletzte nach Frontalzusammenstoß

Großbottwar/Mundelsheim - Auf der Landesstraße 1115 zwischen Großbottwar und der Autobahnanschlussstelle Mundelsheim kam es am Freitagabend gegen 21.40 Uhr zu einem schweren Unfall zwischen zwei Pkw. Eine 22-jährige KIA-Fahrerin befuhr die Strecke von Großbottwar in Richtung Autobahn 81. Kurz vor der Abzweigung nach Winzerhausen, im Bereich der Gemarkungsgrenze der Stadt Großbottwar zur Gemeinde Mundelsheim, gelangte die Frau aus bislang unklarem Grund auf die Gegenfahrbahn. Dort stieß sie mit einem Teil der Front ihres Pkw gegen einen entgegen kommenden BMW. Die KIA-Fahrerin wurde durch den Aufprall schwer, aber nicht lebensbedrohlich verletzt und war zunächst in ihrem Pkw eingeklemmt. Sie wurde durch die Feuerwehr Mundelsheim befreit und durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus verbracht.