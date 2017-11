Am Start waren beim diesjährigen Herbstcamp von der E-Jugend bis zur B-Jugend alle Altersklassen. Für die F-Jugendlichen fand erstmals als Einstieg ein Camp am 2. und 3. November in der Riedhalle Steinheim statt. Alle Trainingseinheiten werden von qualifizierten Trainern oder durch aktive Spieler aus den Stammvereinen durchgeführt. Gerade im F-Jugendbereich dient dieses Camp zur Gewinnung von neuen handballbegeisterten Kindern für die HABO.

Am Mittag des ersten Tages waren die F-Jugendlichen überrascht, als es zum Mittagessen ging. Statt einem gedeckten Tisch wartete das Sonnenhofzügle vor der Steinheimer Riedhalle, um die Jugendlichen mit Trainern/Betreuern zum Mittagessen in die Bottwarhalle nach Kleinbottwar abzuholen.