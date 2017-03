Großbottwar/Handball Uwe Salvo hört zum Saisonende auf

Vom Papier her dürfte in diesem Spiel mit die größte Chance bestehen, bis zum Saisonende noch den einen oder anderen Punkt zu holen. Denn die HSG ist mit 9:23 Punkten nur Drittletzter der Württembergliga-Tabelle. „Wir müssen uns bei ihnen vor allem auf ihre Kreisläuferin einstellen. Das war für uns in der Vergangenheit meist ein Problem. Deshalb war das unter der Woche ganz gezielt ein Trainingsschwerpunkt“, erklärt Uwe Salvo, der klarstellt: „Wir wollen das Erfolgserlebnis suchen, vielleicht klappt es ja mal.“ Immerhin: Abgesehen von den Langzeitverletzten gibt es bislang keine Ausfälle zu beklagen.

Neben der Suche nach dem neuen Trainer beschäftigt sich Axel Döttinger derweil auch schon mit der Kaderplanung. „Jennifer Camara wird uns in Richtung Bietigheim verlassen, Jennifer Rapp will eine Pause einlegen. Der Rest wird wohl bleiben“, sagt er. Ob Pia Kapfenstein nach dem dritten Kreuzbandriss nochmal spielt sei fraglich, „Vanessa König und Katrin Döttinger wollen aber zur neuen Saison wieder einsteigen“, erklärt der Abteilungsleiter. „Außerdem wird die 19-jährige Rückraumspielerin Melanie Danner vom TV Vaihingen/Enz zu uns wechseln“, kündigt er an.