Großbottwar/Handball Unbeschwert aufspielen bei der launischen Diva

Denn der Gegner ist in Salvos Augen so etwas wie „die launische Diva der Liga“. Denn ungeachtet der starken Heimbilanz habe die Mannschaft auch ihre Aussetzer. „Sie verlieren einerseits bei der SG BBM Bietigheim III oder gewinnen gegen die HSG Kochertürn/Stein nur hauchdünn, dann hauen sie aber den Tabellenzweiten SG Schozach-Bottwartal mit zehn Toren weg“, wundert sich der TVG-Coach ein wenig und hofft, dass bei den Leonberginnen das Pendel am Samstag vielleicht mal wieder nach unten ausschlägt.

Von der Spielweise her sei die SG ähnlich wie die zweite Mannschaft aus Herrenberg, gegen die der TVG am vergangenen Wochenende gespielt hat. „Sie haben eine körperlich robuste Truppe und bringen sicherlich ein paar Kilo mehr auf die Platte als meine Mannschaft“, glaubt Salvo, für dessen Team es wichtig sein wird, die Leonberger 6:0-Abwehr in Bewegung und vom Kreis weg zu bekommen. Dazu braucht es Druck aus dem Rückraum, um Platz für die Kreisläufer zu schaffen. Auf der anderen Seite gilt es, die starke SG-Kreisläuferin Julia Kain in den Griff zu bekommen, die auch zu den stärksten Abwehrspielerinnen des Gegners gehört. Zudem wird man auf eine alte Bekannte treffen: SG-Rechtsaußen Felicitas Jüttner hat einst in der Drittliga-Mannschaft des TVG gespielt.