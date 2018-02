Großbottwar/Handball TV Großbottwar gelingt Wiedergutmachung

Großbottwar - Nach dem blutleeren und emotionslosen Auftritt beim Tabellenschlusslicht SG Degmarn-Oedheim am Spieltag zuvor erwartete Trainer Tobias Mühlpointner von den Landesliga-Handballern des TV Großbottwar in der Partie gegen den punktgleichen Tabellennachbarn SV Hohenacker-Neustadt von all seinen Spielern eine entsprechende Reaktion. Bereits zu Beginn war es dem Team deutlich anzumerken, dass alles dafür geben wollte, sich zu rehabilitieren. Vor allem in der Abwehr fand der TVG glänzend ins Spiel, sodass sich den Gästen kaum Chancen boten, Tore zu erzielen. „Die Abwehrarbeit hat mir heute sehr gut gefallen. Vor allem Kai Leistner hatte einen guten Einstand und hat eine extreme Ruhe in die Abwehr gebracht“, fand der TVG-Trainer lobende Worte für den Neuzugang aus Oberstenfeld. So musste die TVG-Defensive beim 5:3 nach 14 Minuten erst den dritten Gegentreffer hinnehmen.