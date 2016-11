So richtig rund lief es in den Anfangsminuten für die sonst so heimstarken Störche am Sonntagnachmittag nicht. Gegen die zweite Mannschaft der NSU benötigte das Team von Trainer Tobias Mühlpointner einige Minuten, um in die Partie zu finden. 1:5 lag der TVG zu diesem Zeitpunkt im Hintertreffen, nicht zuletzt da die Gastgeber im Angriffsspiel überhastet abschlossen. „Wir haben sehr unkonzentriert angefangen. Ich denke, einige Spieler haben einfach zu viel gewollt und die eigene Chance und nicht den besser stehenden Mitspieler gesucht“, suchte der TVG-Trainer nach Erklärungen für die schwache Anfangsphase seines Teams.

Angetrieben durch Spielführer Jonathan Siegler kam der TVG-Express dann jedoch langsam ins Rollen und man konnte den Rückstand binnen weniger Minuten beim Stand von 5:5 (14.) egalisieren. In der Zeit bis zum Seitenwechsel hatte der Aufsteiger die Gäste dann deutlich besser im Griff und ging in einer insgesamt relativ torarmen Landesligapartie mit 10:7 in die Halbzeitpause.

Während Jonathan Siegler und Jan Leistner mit ihren Toren die zweite Halbzeit eröffneten, stabilisierte sich auch die TVG-Abwehr zusehends. Fand dann doch ein Ball den Weg Richtung Tor, zeigte Roman Schmidt sich als starker Rückhalt für sein Team. „Es war ein sehr zerfahrenes Spiel mit vielen Unterzahl- und Überzahlsituationen. So richtig einstellen konnte man sich darauf nicht“, sprach Mühlpointner die ständig wechselnden Spielsituationen an, unter denen der Spielfluss deutlich litt. Dadurch gelang es dem TVG auch nicht, die NSU abzuschütteln und den Sack zuzumachen. Beim Stand von 19:17 (50.) war die Partie nach einem zwischenzeitlichen Fünf-Tore Vorsprung des TVG wieder völlig offen. „In der Schlussphase haben wir richtig stark gespielt. Wir haben das Spiel in die Breite gezogen und unsere Außen das erste Mal deutlich besser eingebunden“, fand Mühlpointner lobende Worte für das druckvolle Angriffsspiel seines Teams. Vier starke Minuten reichten aus, um sich auf 24:17 abzusetzen und das Spiel endgültig für sich zu entscheiden.

Vor allem Philip Zimmermann nutze die Lücken der NSU-Defensive bestens aus und erzielte alle seine drei Tore in der entscheidenden Phase der Partie. Einige Nachlässigkeiten führten zwar dazu, dass die NSU den Rückstand erneut verkürzen konnte, Roman Schmidt krönte seine starke Leistung jedoch mit zwei Treffern auf das leere Gästetor und sicherte dem TVG so die nächsten zwei Heimpunkte. „Ich würde sagen, wir hatten den Gegner über die gesamte Spieldauer gut im Griff. Letztendlich haben wir cleverer gespielt und waren am Ende vermutlich einfach die erfahrenere Mannschaft. Unsere Spielweise war simpel, aber effektiv“, resümierte der TVG-Trainer, der mit seinem Team in eigener Halle ungeschlagen bleibt und mit 9:7 Punkten und dem vierten Tabellenplatz weiterhin voll im Soll steht. TV Großbottwar:

Schmidt (2), Faigle – Selcho (2), Siegler (8/1), F. Brosi (2), S. Zimmermann (3), P. Zimmermann (3), Eitel (2) Pantle, D. Brosi (2), Leistner (3), Körner, Kavaklioglu.