Großbottwar/Handball Störche sind klarer Außenseiter

Die Herrenbergerinnen sieht Salvo als ein Team, das „noch immer um den Aufstieg mitspielt. Sie sind zwar nur Sechster, haben aber lediglich zwei Punkte Rückstand auf den zweiten Platz.“ Und der würde zur Aufstiegs-Relegation berechtigen. Im Hinspiel kamen die Störche ziemlich unter die Räder, das 17:34 war die zweithöchste Niederlage der bisherigen Saison. „Sie haben alle individuelle Qualität und sind durchweg sehr stark im Eins-gegen-eins. Die Mannschaft ist aber auch gut eingespielt. Sie spielen ihre Angriffe sehr geduldig aus, bis die Chance da ist“, hat der Trainer der Störche beobachtet. Zudem sei die Zweitliga-Reserve der Herrenbergerinnen stark im Gegenstoß, insbesondere über Tuba Aksoy auf der linken Außenbahn.

Allerdings ist der kommende Gegner in Uwe Salvos Augen auch immer „eine Wundertüte. Man weiß nie, wer da aufläuft. Daher sind sie auch schwer auszurechnen.“ Sie haben allerdings auch ihre Aussetzer. So kassierten sie zum Beispiel eine Niederlage beim Drittletzten HSG Kochertürn/Stein. Und am vergangenen Wochenende lag die SG H2Ku Herrenberg II zu Hause gegen den SV Ludwigsburg-Oßweil in der 28. Minute mit 7:17 zurück, holte am Ende aber immerhin noch ein 28:28-Unentschieden. Der kommende Gegner der Störche ist also nicht unverwundbar.