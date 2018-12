Großbottwar/Handball Störche sind heiß auf Revanche für das Hinspiel

Großbottwar - Rein mathematisch ist die Handball-Landesliga derzeit zweigeteilt: Die oberen sieben der 14 Teams haben ein positives Punktekonto, die unteren ein negatives. Angeführt wird diese untere Hälfte vom TV Großbottwar – und wenn es nach den Störchen geht, darf das in der bevorstehenden Pause auch gerne so bleiben. Dafür sollte die Mannschaft von Trainer Tobias Mühlpointner allerdings heute Abend um 20 Uhr gegen den TV Oeffingen gewinnen. Denn die Teams der unteren Hälfte sind so eng beieinander, dass im schlimmsten Fall ein Absturz auf Platz elf droht. Auf den Tabellenvorletzten TV Bittenfeld III sind es derzeit nur zwei Punkte Vorsprung.