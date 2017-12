Großbottwar/Handball Sieg im „schlechtesten Saisonspiel“

In der Tat produzierten beide Mannschaften reihenweise Fehler. Bezeichnend war zum Beispiel die Phase zwischen der 18. und 21. Minute, als die Störche eine10:7-Führung nahezu herschenkten, indem sie in Überzahl zweimal den Ball vorne förmlich wegschmissen. „Es war unglaublich, was wir vorne an Fehlern produziert und in der Abwehr an Geschenken verteilt haben“, schüttelte Tobias Mühlpointner den Kopf. „Wir sind ja Spezialisten darin, uns selbst ein Bein zu stellen. Das haben wir heute wieder unter Beweis gestellt. Natürlich haben wir viele Spieler, die von der Geschwindigkeit leben. Da muss man eine etwas höhere Fehlerquote in Kauf nehmen. Aber wir finden zu oft einfach nicht die nötige Balance und überziehen es dann.“