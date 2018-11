Großbottwar/Handball Schwere Aufgabe im letzten Heimspiel

Behilflich dürfte für die Partie am Sonntag das Erfolgserlebnis aus der Vorwoche sein, also die HABO-Jungs mit 37:32 beim TuS Schutterwald gewannen und ihren zweiten Sieg in dieser Bundesliga-Premierensaison feierten. Dadurch belegen sie nun auch einen einstelligen Tabellenplatz – drei Teams stehen dahinter.

Besser könnte allerdings die Personalsituation sein. Neben dem Langzeitverletzten Colin Höcht wird am Wochenende Maximilian Schädlich ausfallen, der an einer Muskelverletzung laboriert. Nicht trainieren konnte zuletzt auch Christof Ziegler, mehr als fraglich ist zudem der Einsatz von Finn Stewen.

Bei Kräften ist wieder Rückraum-Shooter Timm Buck, der in Schutterwald zwölf Tore beisteuerte, aber noch eine Erkältung auskurierte. Die hat er inzwischen überwunden – die Belastung ist dennoch hoch. Wie bei anderen HABO-Spielern, die auch für Männer-Bezirksligist HG Steinheim-Kleinbottwar immer wieder auflaufen. „Da müssen wir schauen, dass wir das sauber verteilen. Bei zwei Spielen am Wochenende und vier Trainingseinheiten unter der Woche wird es mit der Regeneration sonst schwierig“, so Jürgen Buck. Bis zur Winterpause ist die HABO dann noch bei Schlusslicht Handballakademie Bayern und beim SV Zweibrücken gefordert.