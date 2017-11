Großbottwar/Handball Schwache zweite Hälfte kostet die Punkte

Zum ersten Mal in dieser Saisonist es den Landesliga-Handballern des TV Großbottwar nicht gelungen, in der eigenen Halle zu punkten. Die hohe Fehlerquote, verbunden mit einem Leistungseinbruch in der zweiten Halbzeit, sind vom Tabellennachbarn aus Bönnigheim konsequent ausgenutzt worden, um als eines von wenigen Teams als Sieger vom Platz in der Wunnensteinhalle zu gehen.

Dabei sah es zu Beginn der Partie nicht danach aus, dass die starke Heimserie des TVG an diesem Sonntagnachmittag reißen würde. Angetrieben vom starken Spielmacher Jonathan Siegler zeigte das Team von Tobias Mühlpointner immer wieder schöne Aktionen, die meist durch ein Tor gekrönt wurden. Bereits beim Stand von 11:11 nach 13 Minuten war klar, dass die Tabellensituation auch auf dem Spielfeld zu sehen war. Zur Halbzeit lagen die Gastgeber mit 15:16 knapp im Rückstand. „Obwohl wir in der ersten Halbzeit noch dran waren, sind wir da schon nicht richtig auf die Beine gekommen. Wir waren in der Abwehr zu nachlässig. Auch die Torhüterleistung, auf die wir uns in den vergangenen Spielen verlassen konnten, hat heute gefehlt“, analysierte Mühlpointner.