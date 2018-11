Großbottwar - In der Landesliga-Tabelle stehen der TV Großbottwar und der TSV Schmiden II punktgleich auf Rang zehn. Dennoch wäre für die Störche im direkten Aufeinandertreffen am Sonntag um 16.45 Uhr in der Wunnensteinhalle alles andere als zwei Punkte eine Enttäuschung. „Die Devise ist klar: Ein Sieg ist, wie auch in der nächsten Woche beim VfL Waiblingen II, Pflicht. Nur so kommen wir in unser Soll“, macht Großbottwars Co-Trainer Jürgen Sommer deutlich.