Großbottwar/Handball Der TV Großbottwar verschenkt einen Punkt

Großbottwar - Eigentlich hatten es die „Bad Boys“ ja so schön vorgemacht. Bei der Handball-WM setzte sich die deutsche Nationalmannschaft am frühen Freitagabend im letzten Gruppenspiel gegen Kroatien mit 28:21 durch – das Ganze via Livestream im dicht besetzten Foyer der Wunnensteinhalle von den Handballern des TV Großbottwar beobachtet und bejubelt. Und um ein Haar hätten die TVG-Anhänger anschließend auch einen Sieg ihrer Landesliga-Männer gegen den SV Ludwigsburg-Oßweil bejubeln können. Doch die Störche gaben diesen in der Schlussphase noch aus der Hand, am Ende stand ein 28:28 (11:15)-Unentschieden.