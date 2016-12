Großbottwar/Handball Der Knoten soll platzen

Großbottwar - Auswärts läuft es in dieser Saison noch nicht bei den Landesliga-Handballern des TV Großbottwar. Während man sich zu Hause stets gut präsentiert und bereits fünfmal erfolgreich war, tut man sich in fremden Gefilden einfach schwer. Nicht einmal ging man dort bislang als Sieger vom Feld. „Es wird Zeit, dass der Knoten platzt“, sagt TVG-Trainer Tobias Mühlpointner deshalb vor der Partie bei der SG Schorndorf am morgigen Sonntag um 17 Uhr. Mit den Schorndorfern haben die Störche aber ein ganz schönes Kaliber vor der Brust. Die Hausherren stehen zwar als Sechster nur einen Platz vor den TVG-Männern, der Blick auf die Tabelle trügt aber in diesem Fall. „Sie haben noch zwei Nachholspiele. Sie werden danach sicherlich höher einzuordnen sein. Für mich gehören sie zu den besten Mannschaften der Liga“, betont Tobias Mühlpointner.