Großbottwar/Handball Der Kampfgeist der Störche wird nicht belohnt

„Ein Punkt wäre sehr verdient gewesen. Was aber überwiegt, das ist, dass wir gezeigt haben: Wir leben noch“, meinte TVG-Trainer Uwe Salvo nach dem Spiel und ergänzte: „Egal ob einen, zwei oder keiner – auf dieser Leistung bauen wir auf.“ In der Schlussphase waren es nur drei, vier technische Fehler, die der TVG zu viel machte, und die die Störche ohne Druck - und vor allem ohne Abschluss - den Ball verlieren ließen. „Wir haben etliche Hundertprozentige nicht gemacht. Ich mache keinem einen Vorwurf. Es liegt an den Würfen, die wir über 60 Minuten verblasen“, so Salvo.

Dabei funktionierte einiges sehr gut im Spiel der Störche. Die neu formierte5:1-Defensive zum Beispiel mit Feride Günsoy auf der Eins, die vor allem die wurfgewaltige Elisa Brummeisl im Rückraum des TSV in ihrem Handlungsspielraum einschränkte. „Wir haben die 5:1 probiert und das gut gemacht. Das sieht man schon daran, dass die Nordheimer in dieser Runde noch nie so wenige Tore geschossen haben wie heute“, so Uwe Salvo. Und dann war da natürlich auch der Kampfgeist, den der TVG an den Tag legte. In einigen wichtigen Phasen fehlten aber immer wieder Besonnenheit und Geduld. „Da sind dann Enthusiasmus und Euphorie groß, jeder will das Ding machen“, verteidigte der TVG-Coach die oft zu voreiligen Würfe oder unnötigen Ballverluste, die der TVG besonders in Überzahlsituationen fabrizierte und meinte abschließend: „Wir haben heute aber gezeigt, dass wir uns nicht einfach so aus der Liga schießen lassen“. TV Großbottwar:

A. Ziegler – M. Ziegler (3/2), Straub (2), Heim (3), Rapp, Kapfenstein (7/5), Batzer, Günsoy, Döttinger (5), Wagner, Wenzler (3), Körner (1).