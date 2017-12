Großbottwar Grünes Licht für Wasserbüffel-Ansiedlung

Anders in Steinheim. Die Kommune war im Rahmen der Anhörung als Träger öffentlicher Belange am Baugenehmigungsverfahren ebenfalls beteiligt – als solche hatten die Räte allerdings im März 2017 entschieden, ein 6000 Quadratmeter großes Grundstück nebst Wassergraben nicht herzugeben. Das Projekt, das wissenschaftlich begleitet werden soll, diene nicht dem Naturschutz, sondern sei vor allem ein Medienprojekt, war eines der Kontra-Argumente. Das intakte Feucht-Biotop mit viel Spektakel in ein anderes Biotop umzuwandeln, sei nicht sinnvoll. Darüber hinaus kollidierten die Büffelpläne mit Plänen für Wildkatzen. Ein eigens erstellter Korridor, der es der vom Aussterben bedrohten Tierart ermöglichen soll, barrierefrei etwa in den Schwäbisch-Fränkischen Wald zu gelangen, verlaufe just durch diesen Bereich. Bürgermeister Thomas Winterhalter überrascht das Ja des Landratsamtes nicht wirklich. „Wir haben die kleinste Fläche in dem Areal und waren damit sicher nicht ausschlaggebend“, sagt Winterhalter im Gespräch mit unserer Zeitung. „Man wird sehen, was jetzt genau kommt und wie heimisch sich die Büffel in dem Gebiet fühlen werden.“

In der Projektgemeinschaft, bestehend aus Claus-Peter Hutter und Gerhard Fahr aus Benningen sowie Andreas Weigle aus Großbottwar, ist man froh über die neueste Entwicklung. „Wir freuen uns natürlich, dass das Vorhaben nach dem langen Hin und Her genehmigt worden ist“, so Gerhard Fahr. Die Öffentlichkeit wolle man „zu gegebener Zeit“ ausführlich über das Projekt informieren. Ehe es an die Ausführung gehe, müssten letzte Details geklärt werden. Auch Claus-Peter Hutter gibt sich wortkarg. Er bestätigt lediglich die Baugenehmigung, will sich aber zu weiteren Fragen nicht äußern. Eine Ansiedlung im kommenden Jahr hält Hutter für umsetzbar.