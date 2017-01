Großbottwar Gemeinsam in die Zukunft

Im Gottesdienst kam die Freude über die gelungene Fusion der beiden bisher selbständigen Kirchengemeinden zum Ausdruck, die in der Gemeinsamkeit liegenden Chancen wurden erkennbar und in einem szenischen Anspiel deutlich gemacht. Das Signal „wir sind auf einem guten Weg“ blitzte immer wieder durch – in deutlichen Worten von Pfarrer Norbert Braun, bei Aktivitäten in der musikalischen Gestaltung, im harmonischen Miteinander. Teamwork ist angesagt. Der erste gemeinsame Gottesdienst – er soll künftig an jedem vierten Sonntag stattfinden – bildete den Auftakt zu einem fröhlichen Fest.

Rund um die Martinskirche und auch im Gemeindehaus hatten viele Gruppen ihre Stände aufgebaut, wollten symbolisieren, dass es gemeinsam besser geht als allein: Gemeinsam essen, ins Gespräch kommen, sich kennen lernen, gegenseitig informieren , spielen, staunen und fröhlich sein. Für jeden gab es interessante Anregungen. Der Hauskreis punktete mit seinem Luftballonstart. Auch wenn einige Ballone sich im Geäst der Bäume verfangen haben – zu Hunderten flogen sie hoch in die Lüfte und verschwanden mit Namen gekennzeichnet als Botschafter in diverse Richtungen.