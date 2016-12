Großbottwar/Fußball Weite Reise für die SG zum Tabellenvierten

Aber auch die Aspacher sind voll im Soll – nach dem entscheidenden Tor durch den ehemaligen Kieler Marlon Krause und die damit verbundenen drei Punkte gegen Wehen Wiesbaden hat die SG derzeit 22 Punkte auf dem Konto und liegt auf Platz zwölf der Tabelle. SG-Trainer Oliver Zapel ist sich der schweren Aufgabe am Wochenende bewusst, weiß aber auch, dass seine Spieler alles geben werden, um weitere Punkte vor dem Jahreswechsel und für das große Ziel Klassenerhalt zu erspielen. „Kiel hat sicherlich einen der breitesten und qualitativ stärksten Kader aller Drittligamannschaften. Das haben sie insbesondere bei der Partie in Rostock eindrucksvoll unter Beweis gestellt und stehen nicht umsonst so weit oben. Daher erwartet uns eine große Herausforderung - auf die wir aber auch hinfiebern. Die Jungs haben in dieser Woche gut trainiert, und wir treten auch deshalb die lange Reise gut vorbereitet an“, so Zapel. „Persönlich freue ich mich natürlich auch auf Freunde und viele Bekannte im Stadion, zu meiner Heimat ist es ja sozusagen nur ein Katzensprung.“

Verzichten muss der Großaspacher Cheftrainer beim Gastspiel in Kiel weiterhin auf Timo Röttger (Schlüsselbeinbruch), Nico Gutjahr (Knorpelverletzung), Panagiotis Ballas (Aufbautraining) und Felice Vecchione (Probleme mit der Achillessehne). Die Fahrt an die Ostsee ist eine der zwei weitesten Reisen für die Aspacher in der 3. Liga. Die Mannschaft fährt mit dem ICE in den Norden, wird in Kiel das Abschlusstraining absolvieren und tritt nach der Partie die weite Heimreise mit dem Mannschaftsbus an.