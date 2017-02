Großbottwar/Fußball „Integration ist gerade jetzt verdammt wichtig“

Ins Leben gerufen hat das Projekt Jochen Bauer, der mit seiner Agentur und mithilfe von Sponsoren 500 Euro an den VfR spendete. Bauer etablierte die Schulkooperationen bereits in mehr als zehn Städten und Gemeinden in und um Stuttgart – nun ließ er Großbottwar folgen. „Es geht um nachhaltige Integration, also nicht um leistungsorientierten sondern echten Breitensport. Schön wäre es, wenn dadurch Freundschaften entstehen“, sagt der A-Lizenz-Trainer. Willkommen ist jeder, auch wer der deutschen Sprache noch nicht ganz mächtig ist. Beim Warmmachen kamen die Kinder gestern daher nicht nur ins Schwitzen, sondern lernten gleich auch Begriffe kennen, dazu die Aussprache beispielsweise von den Wörtern Knie und Ellenbogen.

Auch die Stadt Großbottwar unterstützt das Kooperationsprojekt von Verein und Schulen. Bürgermeister Ralf Zimmermann hofft entsprechend, dass die Schüler „dem Sport lange treu bleiben“. Gerade in Mannschaftssportarten funktioniere es schließlich nur gemeinsam, so der Rathauschef. Konrektorin Kerstin Deuring fügte an: „Beim Fußball versteht man sich auch ohne Sprache. Und genau das auch ist die Idee hinter diesem Projekt.“

Nicht fehlen durfte beim gestrigen Training ein abschließendes Neunmeterschießen. Die Kinder durften dabei die Schüsse von Jochen Bauer, Ralf Zimmermann, Kerstin Deuring, Jürgen Wüllenweber und dem ehemaligen Regionalligaspieler Eleftherios Avraam parieren, der gestern ebenfalls mit den Kindern trainierte. Auch Krassimir Balakov trat vom Punkt an. Den Kindern ließ der einstige Freistoßschütze natürlich eine Chance. Die Zielgenauigkeit mit seinem linken Fuß hat er aber offensichtlich nicht verloren.