Großbottwar Für Radler geht’s oben drüber statt unten durch

Großbottwar - In Großbottwar gewinnt man in diesen Monaten das Gefühl, die Stadt kommt in ihrer Infrastruktur Städten wie Hamburg, Amsterdam oder Venedig gleich. Zumindest, was die Anzahl der Brücken angeht. Die Kreuzwegbrücke unterhalb der Bottwartaler Winzer ist in diesem Jahr abgetragen worden, die wenige Meter entfernte ehemalige Eisenbahnbrücke wird bald saniert. Dazu fallen Arbeiten an den Brücken in der Schleifwiesenstraße und in der viel befahrenen Bahnhofstraße an. Und seit Mittwochabend ist auch klar: Künftig soll in der Kernstadt ein weiteres Brückenbauwerk entstehen, das die Bottwar und die L 1100 überspannt. Ziel ist es, Fußgänger und Radfahrer hindernislos und sicher in die Altstadt und wieder hinaus zu leiten. Auch Touristen, die den Landesradweg entlangfahren, könnten dadurch leichter in die Innenstadt gelangen.