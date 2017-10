Großbottwar Friedlicher Kämpfer fürs Evangelium

Kein einfaches Ziel, wie es sich auch bei der Vernissage am Freitagabend beim Vortrag von Heinrich Kuttler, Pfarrer im Ruhestand, den Zuhörern darstellte. Der profunde Kenner des Werdegangs Johann Geylings weiß obendrein selbst einen Teil der mütterlichen Vorfahren aus Großbottwar, gestattete dem Publikum einen Einblick in die bewegte Historie und damit in die wandlungsreiche, persönliche Geschichte des Pfarrers.

Kuttler, dessen eigener Sohn heute in dem Haus wohnt, wo Geyling in jenen Zeiten gewohnt hatte, wurde von Ralf Zimmermann herzlich begrüßt. Der Bürgermeister zeigte sich positiv überrascht von der starken Besucher-Resonanz und sah sich mit der von Stadtarchivarin Brigitte Popper konzipierten Ausstellung auf dem richtigen Weg: „Wie es aussieht, haben wir den Nerv der Leute getroffen, denn wir haben für 120 Gäste aufgestuhlt und nur fünf Plätze sind frei.“ Er erinnerte auch an Werner Fuchs, der zu Lebzeiten den Impuls gegeben hatte, über Geyling zu informieren.