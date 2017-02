Großbottwar Das Jugendcafé öffnet jetzt jeden Tag

Möglich wurde der weitere Ausbau der Öffnungszeiten durch die Tatsache, dass Maike Wüstner sich jetzt voll und ganz auf ihre Aufgabe in Großbottwar konzentrieren kann. Zuvor hatte sie auch ein Auge auf den Jugendtreff in Winzerhausen. Doch um diesen kümmere sich seit Mitte Januar eine Kollegin – sodass es auch im „Rio“ keine Einschnitte gibt. Die Heranwachsenden aus Winzerhausen können nach wie vor an zwei Nachmittagen pro Woche im Alten Schulhaus in der Lechgasse Billard und Darts spielen oder mit Freunden abhängen. Wie lange es in dieser Konstellation weitergeht, kann Maike Wüstner nicht sagen. „Jetzt ist es aber erst mal so“, erklärt sie. Und eine gewisse Zeit werde sich an den aktuellen Rahmendaten bestimmt auch nichts ändern, ergänzt sie.

Das bestätigt der Großbottwarer Bürgermeister Ralf Zimmermann. 2017 werde es auf jeden Fall keine Änderung geben. Es sei denn, es stelle sich heraus, dass die neuen Öffnungszeiten nicht angenommen werden. Dann müsse man gegebenenfalls reagieren. Prognosen über 2017 hinaus kann der Rathauschef zur personellen Aufstellung in der Jugendarbeit allerdings nicht abgeben. Das hänge auch von der Kollegin ab, die nun den Jugendtreff Rio betreut. Die Sozialarbeiterin sei während der Elternzeit wieder in ihren Job zurückgekehrt, engagiere sich zum einen Teil in der Schulsozialarbeit, zum anderen eben im Jugendtreff Rio. Diese Situation habe man sich zunutze gemacht und die Öffnungszeiten im Jugendcafé optimiert. Nach einem Jahr müsse man dann schauen, welche Vorstellungen die aus der Elternzeit zurückgekehrte Kollegin hat.