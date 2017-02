Großbottwar Das Herbstcamp öffnet Türen zum Beruf

Die Schüler-Lebens-Werkstatt ist bewusst nicht als Verein, sondern als gemeinnützige Firma gegründet worden, „damit wir auf Augenhöhe mit den Unternehmen handeln können“, erklärt Ute Kaufmann. Anlass für das Treffen war das Herbstcamp 2016 und dessen Fortsetzung 2017. Das Projekt gibt 14- bis 16-Jährigen aus dem Bottwartal die Chance, in Unternehmen hineinzuschnuppern. Von der achten Klasse an werden dazu in speziellen Kursen in den Herbstferien für eine Bewerbung fit gemacht. Die Firmen nehmen sie dann auch außerhalb des verpflichtenden Berufsorientierungspraktikums BORS auf. Laut Ute Kaufmann ist das Konzept „ein voller Erfolg“. An dem Angebot haben zwölf Schüler teilgenommen. Jetzt gehe es darum, es bekannter zu machen.

Die Schüler-Lebens-Werkstatt will auch jüngere Schüler mit der heimischen Wirtschaftswelt vertraut machen. Die SLW bietet für Schüler ab Klasse 5 ein Technik-Zertifikat an. Dabei können die Kinder in allen Ferien an Workshops teilnehmen und sich beispielsweise beim Bau von Alarmanlagen und Luftkissenbooten im Zusammenspiel mit Firmen erproben.