Großbottwar CDU hält Umsiedlung von Eidechsen für Provinzposse

Großbottwar - Die neue Stadthalle in den Krautäckern im Winzerhäuser Tal ist längst beschlossene Sache. „Dass aber seit fast zwei Jahren nichts vorangeht, ist wie bei so vielen Projekten im Land einem einzigen Tier geschuldet – in diesem Fall der Zauneidechse“, heißt es in einem Pressebericht der CDU Großbottwar. „Es ist geradezu grotesk, was sich am geplanten Baufeld abspielt und eine Zumutung für alle Beteiligten, nicht zuletzt den Steuerzahler“, echauffiert sich der Fraktionsvorsitzende Matthias Wien.