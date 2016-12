Großaspach Testspiel gegen TSG Hoffenheim

Fünf Testspiele und ein Trainingslager in Berchtesgaden stehen für die Kicker aus dem Fautenhau im Rahmen der Vorbereitung auf die zweite Saisonhälfte auf dem Programm. Am 28. Januar startet schließlich die Rückrunde der 3. Liga mit dem Heimspiel gegen den Chemnitzer FC.

Die Fans aus der Region dürfen sich aber wie schon in der Vorsaison zu Beginn des neuen Jahres auf einen echten Höhepunkt freuen, denn das Team um Kapitän Daniel Hägele bestreitet am 15. Januar ein Testspiel gegen den derzeitigen Tabellenvierten der Bundesliga – die TSG 1899 Hoffenheim. Anpfiff in der mechatronik Arena ist um 14 Uhr. Alle Besucher erhalten bei ihrem Arenabesuch und zum Auftakt in ein erfolgreiches Jahr 2017 eine kostenlose Eintrittskarte für das Drittliga-Heimspiel gegen den Chemnitzer FC.

Aber auch schon vor diesem Duell stehen interessante Partien auf dem Trainingsplan. Am 5. Januar ist das Team beim AL-KO Cup in Neu-Ulm dabei, am 7. Januar testet man dann beim Zweitligisten 1. FC Nürnberg. Nach dem Trainingslager in Berchtesgaden, das vom 8. bis 11. Januar ansteht, spielt die SG dann am 14. Januar beim VfB Stuttgart II. Tags darauf folgt dann der Knaller gegen die TSG 1899 Hoffenheim. Angedacht sind danach noch Partien gegen den SSV Ulm sowie den 1. FC Heidenheim, ehe der Ligaalltag wieder Einzug hält.