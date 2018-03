Großaspach/Fußball Sonnenhof Großaspach ist völlig von der Rolle

Großaspach - Es war ein Spiel, nach dem man nicht einfach so zur Tagesordnung übergehen kann. Das war auch Sascha Hildmann, Trainer von Fußball-Drittligist SG Sonnenhof Großaspach, nach dem 0:3 (0:1) gegen den Halleschen FC bewusst. So kündigte er direkt nach dem Spiel am Samstagnachmittag für Sonntag eine Trainingseinheit an. Und er klang dabei nicht so, als würde dies ein gemütlicher Sonntagskick werden. Denn etwas in diese Richtung hatten seine Spieler bereits zuvor in der mechatronik-Arena abgeliefert. „Wenn man komplett die Grundtugenden wie Kampf und Wille vermissen lässt, dann verliert man in dieser Liga gegen jede Mannschaft“, stellte er klar. Hinzu kamen bei der SG-Elf haufenweise Fehlpässe und Stellungsfehler, den wieselflinken Gäste-Stürmer Braydon Manu bekam die Aspacher Defensive nie richtig in den Griff. Bereits in der dritten Minute tauchte er allein vor dem SG-Tor auf, scheiterte jedoch an Kevin Broll. Der Sonnenhof-Keeper war neben Julian Leist der einzige, den Sascha Hildmann von seiner Kritik ausnahm: „Er hat wieder sehr gut gespielt.“