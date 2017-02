Großaspach/Fußball SG überrascht mit einem Auswärtssieg

Lucas Röser war der Torschütze, der die SG in einem ihrer wenigen Angriffe zum Sieg köpfte. Nach einer Flanke von Innenverteidiger Kai Gehring, der sich auf der linken Außenbahn durchgetankt hatte, nickte Röser freistehend im Rückwärts-Fallen aus zehn Metern ein (55.). „Man hat heute gesehen, was man erreichen kann, wenn alle elf Mann fighten“, meinte Lucas Röser, der damit auch das Duell gegen seinen bei Halle spielenden Bruder Martin für sich entschied.

Die Hallenser konnten es nach Spielende kaum fassen, dieses Spiel trotz drückender Überlegenheit tatsächlich verloren zu haben. Doch die mangelnde Chancenauswertung und auch ein wenig Pech verwehrten ihnen einen Punktgewinn. So traf Royal Dominique Fennell gleich zweimal die Querlatte (14., 46.), Großaspachs Keeper Kevin Broll parierte zudem glänzend gegen den heranstürmenden Marvin Ajani (9.) sowie den Vollspannschuss von Martin Röser (44.). Und Kai Gehring klärte ebenfalls in allerhöchster Not gegen Martin Röser, indem er den Ball noch von der Torlinie kratzte (41.). Nach einem Kopfball des eingewechselten Hilal El-Helwe, der sein Ziel aber verfehlte (85.), war der Chancenreigen der Hausherren aus SG-Sicht dann überstanden.