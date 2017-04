Großaspach/Fußball Nur noch ein Sieg fehlt zum Saisonziel

Großaspach - Zwischen Tabellenplatz drei und 15 schwankten die Drittliga-Fußballer der SG Sonnenhof Großaspach in dieser Saison. Doch egal, ob man gerade kurz vor der Abstiegszone oder dicht hinter den Aufstiegsplätzen rangierte, Trainer Oliver Zapel wurde nicht müde zu betonen, dass der Klassenerhalt das große Ziel sei, und für den brauche man 46 Punkte. Denn seit Einführung der 3. Liga waren die Stuttgarter Kickers in der vergangenen Saison mit 43 Zählern die punktbeste Mannschaft, die am Saisonende absteigen musste. Mit 46 sei man daher auf der sicheren Seite, so die Rechnung beim Dorfklub in Aspach. Nachdem die SG nun am Samstag mit dem 2:1-Erfolg in Paderborn ihr Konto auf 43 Punkte aufgestockt hat, fehlt also nur noch ein Sieg zum vorzeitigen Erreichen des großen Saisonziels.