Großaspach/Fußball Kevin Broll hält den Punkt fest

Gleich nach dem Wechsel änderte sich das Bild jedoch. SG-Innenverteidiger Kai gehring hatte in der Pause noch gehofft,, „dass wir den Lucky Punch setzen können“. Seinem Kollegen Timo Röttger wäre dies um ein Haar gelungen. In der 51. Minute scheiterte er jedoch mit einem Kopfball aus drei Metern an Hansa-Keeper Janis Blaswich. Der Rostocker Schlussmann parierte auch zwei Minuten später einen 20-Meter-Schuss des eingewechselten Jannes Hoffmann. Der war nach der Pause für den verletzten Kapitän Daniel Hägele gekommen. In der 56. Minute dann der nächste unfreiwillige Wechsel: Jo Gyau zog sich eine Oberschenkelverletzung zu, für ihn kam Makana Baku. Von nun an wurden dieSG-Chancen deutlich weniger, die Rostocker stärker. Zehn Minuten vor Schluss der größte Aufreger des Spiels: Nach einem Schnitzer von Michael Vitzthum fuhren die Gäste einen Konter, den Jeff-Denis Fehr per Notbremse einen Meter vor dem Strafraum unterbrach. Fehr musste mit Rot vom Platz, der folgende Freistoß ging jedoch über das Großaspacher Gehäuse.