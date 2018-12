Großaspach/Fußball Kellerduell für die Sonnenhof-Elf

Großaspach - Nach drei Niederlagen in Folge ist Fußball-Drittligist SG Sonnenhof Großaspach auf Platz 15 abgerutscht – punktgleich mit dem Tabellen-17. Fortuna Köln, der damit den ersten Abstiegsplatz belegt. Und eben jene Fortuna kommt am Freitagabend (19 Uhr) zum letzten Hinrundenspiel in die Aspacher mechatronik Arena. Von einer besonderen Drucksituation – zumal neun Tage später der Tabellen-18. Carl-Zeiss Jena in Großaspach zu Gast ist – möchte SG-Trainer Florian Schnorrenberg aber nicht sprechen: „Wir sind nicht in Euphorie ausgebrochen, als wir in vier Spielen acht Punkte geholt haben. Ebenso wenig verfallen wir jetzt in Panik. Aber klar ist auch, dass wir bis Weihnachten gerne noch ein paar Punkte holen wollen“, erklärt der Coach.