Großaspach/Fußball Heiß auf den letzten Heimauftritt des Jahres

Mit dieser Taktik gab es für die Kickers zuletzt drei Siege. „Es gibt da durchaus Parallelen zu dem System, das wir zu Saisonbeginn gespielt haben“, gibt Hildmann zu, der mittlerweile aber umgestellt hat. Zuletzt praktizierte die SG Sonnenhof Großaspach fünfmal ein 4:4:2-System – und blieb damit fünfmal ungeschlagen. „Das 1:1 am vergangenen Wochenende in Meppen könnte durchaus richtungsweisend gewesen sein. Denn vor allem die zweite Halbzeit war richtig gut“, lobt der SG-Coach seine Mannschaft. „Wir sind mittlerweile sehr stabil, brauchen aber auch gegen Würzburg wieder diese brutale Einstellung“, sagt Hildmann und stellt klar: „Schön gibt es nicht, es gibt nur erfolgreich!“

Die Wahrscheinlichkeit, dass die gleiche Startelf auflaufen wird wie zuletzt in Meppen, bezeichnet Hildmann als hoch. „Die Jungs spielen es einfach sehr gut im Moment. Aber auch nur, weil dahinter alle Gas geben und Druck machen.“ Das Jahr beendet ist hingegen schon für Alexander Aschauer. Der Stürmer, der nach seiner Einwechslung in Meppen kurz vor Schluss noch den Siegtreffer auf dem Kopf hatte, hat sich einen Mittelfußbruch zugezogen. „Die Operation ist gut verlaufen. Aber er wird jetzt erstmal sechs Wochen auf Krücken laufen und dann in die Reha gehen“, berichtet Sascha Hildmann. Ansonsten fehlen ihm lediglich die Langzeitverletzten Özgür Özdemir und Felice Vecchione sowie Rechtsverteidiger Sebastian Schiek. Die Voraussetzungen sind also gut, dass die SG, die derzeit mit 28 Zählern Tabellensechster ist, bereits am Sonntag die 30-Punkte-Marke knacken kann.