Großaspach/Fußball Ein Remis, mit dem man nicht so recht was anfangen kann

Es ist eine komische Stimmung, die am Samstagmittag in den Katakomben der Großaspacher mechatronik Arena herrscht. So richtig ist sie nicht greifbar. Ist es Enttäuschung? Oder doch etwa ein Tick Zufriedenheit, die die Spieler von Fußball-Drittligist SG Sonnenhof Großaspach da ausstrahlen? Wahrscheinlich eine Mischung aus beidem. Denn wie sie das 2:2 (1:1) gegen Aufstiegsfavorit Chemnitzer FC einordnen sollten – damit hatte selbst ihr Trainer Oliver Zapel noch Minuten nach dem Abpfiff zu kämpfen.

„Da sitzt man jetzt hier und weiß im Grunde gar nicht so recht, wie man mit so einem Ergebnis umgehen soll. Auf der einen Seite ist man hochzufrieden ob der Leistung, die die Mannschaft hier bis zum 2:1 gebracht hat. Wir haben tollen Fußball geboten mit zwei sensationellen Toren, führen bis zur 75. Minute mit 2:1, und dann fühlt sich so ein 2:2 irgendwie doch ganz komisch an. Darüber muss ich jetzt erstmal ein bisschen schlafen“, sagt Zapel auf der anschließenden Pressekonferenz und sucht nach den passenden Worten. Die haben zwei andere derweil gefunden. „Wenn man so zurückkommt nach einem 0:1, dann ist es bitter, wenn man am Ende nur einen Punkt holt“, meint SG-Stürmer Lucas Röser, der in der 59. Minute per wunderschönem, wie im Training einstudierten, Kopfball nach einer Flanke von Sebastian Schiek zur 2:1-Führung traf. Torhüter Kevin Broll, der mit hängendem Kopf durch die Katakomben Richtung Kabine schleicht, findet ebenfalls klare Worte: „Wir führen und lassen wenig Chancen zu, da ist es umso ärgerlicher, dass mir wieder so ein dummes Ding passiert. Es tut mir leid für die Jungs.“ Seine Anspielung gehört der 76. Minute, dem Moment des 2:2.