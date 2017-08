Großaspach/Fußball Ein Abstauber, ein gehaltener Elfer, drei Punkte

Dass sie gewinnen wollten machten die Hausherren gestern sofort klar: Die ersten zehn Minuten gehörten eindeutig der SG. Spielbestimmend, mit klar mehr Ballbesitz und einem ordentlichen Zug zumTor erspielte sich die SG gute Möglichkeiten. Richtig zwingend war jedoch erstmal keine. Doch gerade als die Zwickauer das Spiel der Aspacher besser in den Griff zu bekommen schienen, schlugen diese dann zu. Joseph Gyau zog nach einem Pass von Sebastian Bösel einfach mal aus rund 25 Metern ab, Gäste-Keeper Johannes Brinkies konnte nur abprallen lassen und Michael Vitzthum war zur Stelle, um seine Abstauber-Qualitäten unter Beweis zu stellen. Er donnerte den Ball aus vollem Lauf heraus aus kurzer Distanz zum 1:0 ins lange Eck (22.) und ließ dem FSV-Keeper dabei keinerlei Chance. Das Tor – es schien der Startschuss in eine ereignisreiche Partie zu sein. Denn in der Folge hatte es die Partie in sich.

Erst drängten die Gäste in einer wahren Sturmphase kurz vor der Pause auf den Ausgleich – eine Ecke folgte auf die andere, eine Möglichkeit auf die nächste. Dann ließ SG-Spieler Sebastian Bösel alle mit einem Schuss aus rund 30 Metern nur Zentimeter über den Kasten der Zwickauer die Luft anhalten (56.), ehe Aspachs Keeper Kevin Broll innerhalb von einer Minute zwei mega Glanztaten an den Tag legte. Erst war er bei einem Hammerschuss des eingewechselten Dimitios Perfelis mit den Fingerspitzen zur Stelle , dann hielt er auch noch einen von Saliou Sané verursachten Handelfmeter von Toni Wachsmuth (59.). Hätte der Zwickauer den Ball versenkt, die Partie wäre wohl eine völlig andere geworden. Alles wäre wieder offen gewesen. So aber machte die SG Sonnenhof Großaspach sechs Minuten später den Deckel – dank einem eigenen Elfmeter – drauf.