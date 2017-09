Großaspach/Fußball Auf das große „Hurra“ folgt die tiefe Ernüchterung

Einen solchen nutzte Wiesbaden auch nach der Pause: Manuel Schäffler wurde bei seinem Schuss nicht entscheidend gestört und traf zum 5:0 (49). Doch Aspach ergab sich nun zumindest nicht kampflos dem Schicksal. Natürlich klappte nach dem klaren Rückstand auch jetzt nicht alles, immerhin musste man aber kein weiteres Gegentor gegen starke Wiesbadener hinnehmen. Dies gelang ab der 74. Spielminute sogar in Unterzahl, nachdem SG-Spieler Özgür Özdemir die gelb-rote Karte gesehen hatte.

Nach einem bärenstarken und einem starken Auftritt zum Beginn und in der Mitte der Englischen Woche folgte somit für die Mannschaft von Coach Sascha Hildmann eine klare Niederlage. Doch auch wenn es für den Verein ein bitterer Tag war, so steht er nach dem zehnten Spieltag dieser Saison mit 15 Punkten im vorderen Tabellendrittel.

Cheftrainer Hildmann stufte die Niederlage realistisch ein: „Herzlichen Glückwunsch an Wiesbaden zum Sieg. Wehen hat es uns schwer gemacht, wir haben es ihnen leicht gemacht und bekommen Tore, die wir sonst nie und nimmer bekommen. Deshalb geht der Sieg auch in der Höhe voll in Ordnung, so ehrlich muss man sein.“ Es sei natürlich sehr bitter, nach einer bislang tollen Woche hier so zu verlieren, so der Trainer weiter. „Aber wir werden das Spiel aufarbeiten – es geht immer weiter.“ SG Sonnenhof Großaspach:

Broll – Hoffmann (46. J. Hoffmann), Leist, Özdemir – Binakaj, Hägele, Bösel, Vitzthum – Baku (72. Placheta), Aschauer (61. Sané), Gyau.