Friedrich-Schiller-Gymnasium Marbach Spiel und Spaß im Unterricht

Spiel und Spaß stehen stets im Vordergrund, wenn das France-Mobil für das Institut français und das Deutsch-Französische Jugendwerk (DFJW) auf Tour geht. Das Programm wurde 2002 von der Robert Bosch Stiftung und der französischen Botschaft in Berlin ins Leben gerufen.

Sowohl France-Mobil als auch sein Pendant Mobiklasse in Frankreich wurden für ihr vorbildliches Engagement in der deutsch-französischen Zusammenarbeit mit dem Adenauer-De Gaulle-Preis ausgezeichnet. Dass drei Klassen am FSG dieses Engagement heute hautnah erleben durften, zählt – wie jede Begegnung mit Muttersprachlern – zu den Highlights des Französisch-Unterrichts.