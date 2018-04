Freundeskreis Asyl Steinheim Steinheimer und Geflüchtete bauen Hand in Hand Vertrauen auf

Die Geflüchteten waren sehr beeindruckt von der wundervollen Natur. Ein Mädchen freute sich ungemein über einige Froschlaiche, die sie bisher nur in der Schule im Buch gesehen hatte. Und eine 19-Jährige sagte: „Ich liebe die Natur und die Bewegung, so bekomme ich den Kopf frei und kann mich entspannen.“

Immer wieder geht es beim Projekt „Gipfelglück“ um das Thema Vertrauen. Die Teilnehmer sollen sich gegenseitig Vertrauen schenken und erfahren, dass sie sich auf andere verlassen können. Zu diesem Zweck gab es auch bei der Vorbereitungswanderung am 24. März Vertrauensspiele – etwa Zweierteams, bei denen sich die eine Person mit geschlossenen Augen von der anderen führen ließ.

Und auf einem schmalen, verwurzelten Waldpfad teilte Myriam Kopp Augenbinden aus. „Wir werden nun ganz langsam und vorsichtig diesen Pfad gemeinsam blind laufen und einige Hürden überwinden.“ Zuerst schauten sich die Teilnehmer unsicher und ungläubig an, doch dann setzte sich die blinde Menschenschlange langsam und vorsichtig in Bewegung und kletterte sogar über einen umgefallenen Baumstamm. „Als die Teilnehmer ihre Augenbinden abnahmen, strahlten alle und ich merkte, da passierte gerade tief in ihnen etwas“, beschreibt Myriam Kopp den Moment danach.

Am Grillplatz Denteltal klang der Nachmittag aus. Aus 14 einzelnen Menschen, die sich vorher teilweise noch nie gesehen hatten, war eine Gruppe geworden, in der sich jeder auf jeden verlassen konnte.

Die Wanderausstattung der Geflüchteten bestand aus gebrauchten Wanderstiefeln und Rucksäcken, die Steinheimer gespendet hatten – herzlichen Dank dafür!