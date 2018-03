Freiberg/Fußball Ramon Gehrmann bleibt beim SGV Freiberg

Die nächste Gelegenheit dazu gibt es am Donnerstagabend beim Tabellenfünften FC Nöttingen. Den hatten vor Saisonbeginn die meisten Konkurrenten als großen Aufstiegsfavoriten gesehen, und zunächst wurden die Nöttinger diesen Erwartungen auch gerecht. „Wenn ich mich recht entsinne, hatten sie nach sechs Spieltagen 18 Punkte, bei uns waren es vier. Jetzt hat sich das ein wenig in die für uns richtige Richtung gedreht“, sagt Ramon Gehrmann. Die Nöttinger hatten in Freiberg am achten Spieltag ihre erste Niederlage kassiert. Mit 4:0 fegte der SGV den damaligen Tabellenführer vom Platz. Und das gegen eine Mannschaft, die laut Gehrmann „ihre Stärken vor allem in der Defensive hat. Zudem haben sie vorne so viel individuelle Qualität, dass sie jedem Gegner richtig wehtun können.“ Und unter Flutlicht im eigenen Stadion habe der FC Nöttingen „nochmal 20 PS mehr“. Nachdem die Mannschaft zwischenzeitlich deutlich abgerutscht war, gab es zuletzt drei 1:0-Siege in Folge. „Das sind die Ergebnisse einer Spitzenmannschaft“, betont Gehrmann. „Aber wir gehen selbstbewusst nach Nöttingen. Der Vorteil ist, dass wir nicht unbedingt gewinnen müssen. Wenn sie hingegen verlieren, dürfte der Zug nach oben abgefahren sein. Für sie ist es daher ein Sechs-Punkte-Spiel.“