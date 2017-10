Freiberg/Fußball Mit breiter Brust gegen den SSV Reutlingen

Fraglich ist, ob den Freibergern am Samstag Steven Kröner im defensiven Mittelfeld und Hakan Kutlu auf Rechtsaußen zur Verfügung stehen. „Steven hat einen Schlag abbekommen, hinter seinem Einsatz steht ein dickes Fragezeichen“, sagt Werner. Und Kultlu – zuletzt in blendender Form – klagt über Überlastungserscheinungen wegen des Trainings und der Spiele auf dem Kunstrasenfeld. „Da sind wir bei ihm natürlich sehr vorsichtig“, meint Christian Werner.

Offen lässt der Co-Trainer – gleichzeitig auch Freibergs Torwarttrainer – die Frage, wer am Samstag das SGV-Tor hüten wird. In der Liga hatte bislang Thomas Bromma den Vorzug erhalten, im Pokal am Dienstag durfte Pascal Nagel auflaufen. „Da möchten wir uns jetzt nicht in die Karten schauen lassen“, so Werner. Und egal wer auflaufen werde: „Ich bin überzeugt davon, dass wir die besten Keeper der Oberliga im Kader haben, die auch eine Liga höher zu den stärksten zählen würden.“