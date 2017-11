Freiberg/Fußball Im Derby geht’s auch um die Vormachtstellung

Dass die Bissinger Mannschaft im Vergleich zur Vorsaison mit Neuzugang Anil Sarak nur auf einer Position verändert ist, lässt die hohe Hürde für Freiberg erahnen. Immerhin scheiterte 08 im Sommer denkbar unglücklich in der Relegation um den Regionalliga-Aufstieg. „Und vor der Saison haben sie kommuniziert, nun Meister werden zu wollen“, erinnert sich Ramon Gehrmann. Aufhorchen lässt zudem, dass Bissingen nur zwei seiner 13 Ligaspiele verloren hat – das ist der Ligabestwert. Dafür ist das Team mit sechs Unentschieden der Remiskönig der Liga. Das Prunkstück ist mit durchschnittlich nur einem Gegentreffer pro Partie die Defensive.

Entsprechend warnt Ramon Gehrmann im Vorfeld des Nachbarschaftsduells. „Sie zählen für mich zu den drei stärksten Teams der Liga“, so der Trainer, der in dem aus Marbach stammenden 08-Kapitän Oskar Schmiedel „den vielleicht besten Spieler der Oberliga“ sieht und der im hohen Tempo der Bissinger Außenspieler eine der Stärken ausmacht. „Sie haben gute Abläufe und sind sehr gefestigt. Bei ihnen weiß jeder genau, was er tut.“

Freiberg aber muss sich nicht verstecken, geht dank der Siegesserie mit einer breiten Brust auf den Rasen. „Die Basis für Erfolg wird eine stabile Defensive sein. Es ist uns zuletzt gegen zwei starke Gegner gelungen, nur Fernschüsse zuzulassen. Daran möchten wir anknüpfen“, sagt Gehrmann. Zudem habe sich das Umschaltspiel seines Teams sowohl in defensiver als auch in offensiver Richtung verbessert.

Verzichten muss der SGV auf die Dienste von Rechtsaußen Hakan Kutlu, der zuletzt gut aufgelegt war und nun wegen einer gelb-roten Karte gesperrt ist. Ein dickes Fragezeichen steht zudem hinter dem Einsatz von Abwehrchef Marco Pischorn, der in Ravensburg einen Schlag aufs Knie bekommen hat. „Stand jetzt wird es bei ihm ganz eng. Am Freitagabend soll er im Training ausprobieren, ob es geht“, so Ramon Gehrmann. In den Kader würde für ihn Petrik Krajinovic rücken, der vergangene Saison Regionalliga-Stammspieler beim SV Eichede war, aus beruflichen Gründen derzeit aber kaum trainieren kann. „Es ist aber auch nicht so wichtig, wer am Ende spielt“, so Freibergs Coach. „Wichtig ist, dass sich die Spieler, die auf dem Platz stehen, zerreißen. In der Oberliga ist jede Partie auch eine Frage der Mentalität. Und diese zählt in einem Derby natürlich doppelt.“