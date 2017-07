Freiberg/Fußball Guter Start in die Vorbereitung

Das Wichtigste war für ihn „wie immer bei Testspielen, dass sich niemand verletzt hat“. Und da – wie bei solchen Spielen üblich – viel gewechselt wurde, bekamen die Zuschauer nahezu alle Neuzugänge zu sehen und zudem noch Patrick Fossi. Der 21-Jährige war in beiden Partien als Gastspieler dabei und spielte bisher in der zweiten Mannschaft des Karlsruher SC. Zu den Chancen für eine Verpflichtung des zentralen Mittelfeldspielers wollte sich Ramon Gehrmann aber nicht äußern, „aber er hat Werbung in eigener Sache gemacht“.

Insgesamt zeigte sich der Freiberger Trainer zufrieden mit seinem Team und auch mit den Neuzugängen. So präsentierte sich Jan Nagel, der in beiden Partien durchspielte, sehr gut. Der 26-Jährige ist vom Regionalligisten TSV Steinbach zum SGV gekommen und soll vor allem auf der rechten Seite zum Einsatz kommen. Auch sein Zwillingsbruder Pascal, der jetzt in Freiberg im Tor steht, hinterließ einen guten Eindruck. Steven Kröner deutete als Sechser an, was man in der kommenden Saison von ihm erwarten kann. Und der aus Hollenbach gekommene Julian Schiffmann erzielte gegen die Chinesen eines der drei Tore. „Denis Latifovic hat am Samstag ein gutes Spiel gemacht. Gegen die Kickers hat man dann gesehen, dass es für Spieler, die aus der Jugend kommen, doch schwer ist, wenn sie auf gestandene Profis treffen. Die zeigen ihnen dann gleich zu Beginn gerne mal die körperlichen Grenzen auf“, erklärte Ramon Gehrmann. Ähnlich sei es bei Pascal Seil, Eric Bauscher und Mert Tasdelen, die aus der SGV-Jugend in den Oberliga-Kader geholt wurden und ja schon zum Saisonende erste Einsätze bekamen.