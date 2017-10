Freiberg/Fußball Freiberg kassiert drei Tore in zehn Minuten

Kurz darauf musste der SGV erstmals wechseln, als Mert Öztürk nach einem Zweikampf zu Boden ging und nicht mehr weiterspielen konnte. Für ihn kam Niklas Pollex. Von Rückstand und Verletzungspech ließ sich der SGV jedoch nicht schocken, sondern kam in der 25. Minute durch Sökler zum 1:1-Ausgleich. Der Freiberger Angreifer hatte eine Flanke von Thomas Gentner aus kurzer Distanz verwertet. Beide Mannschaften kamen bis zur Pause zu weiteren guten Chancen. Sökler köpfte in der 35. Minute aber in die Arme des Reutlinger Keepers. Auf der anderen Seite waren besonders der Ex-Freiberger Onesi Kuengienda und der frühere Großaspacher Sidy Niang gefährlich. Bis zum Pausenpfiff blieb es jedoch beim 1:1.

Zwischen der 54. und der 64. Minute kassierte die Mannschaft von Ramon Gehrmann dann drei Gegentore, die sich letztlich als spielentscheidend herausstellten. Zunächst war Kuengienda in der 54. Minute mit einem Freistoß von der Strafraumgrenze zum 1:2 erfolgreich. Fünf Minuten später schloss Pierre Eiberger einen Angriff aus 18 Metern mit dem 1:3 ab. In der 64. Minute nutzte Marcel Avdic einen Pass Kuengiendas, um auf 4:1 aus Sicht der Gäste zu erhöhen. Der SGV gab jedoch nicht auf, sondern versuchte noch einmal, das Blatt zu wenden. Tatsächlich schafften Hakan Kutlu (69.) und Marcel Sökler (88.) den Anschluss zum 3:4. In einer mit hohem Tempo geführten Begegnung, in der beide Teams mit vollem Einsatz in die Zweikämpfe gingen, wären auf beiden Seiten noch deutlich mehr Tore drin gewesen. So ging Söklers Schuss in der 78. Minute an den Innenpfosten, im Nachschuss scheiterte Niklas Pollex knapp. Weitere gute Chancen, zumeist herausgespielt von Sökler und Kutlu, wurden ebenfalls nicht genutzt.