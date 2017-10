Freiberg/Fußball Dritter Sieg in Folge für den SGV Freiberg

Den dritten Sieg in Folge feierte der SGV Freiberg am Samstagmittag bei der U23 des Karlsruher SC. Die Freiberger waren von Beginn an klar spielbestimmend und kamen durch Hakan Kutlu und Marcel Sökler früh zu hochkarätigen Möglichkeiten. In der 14. Minute ging dann aber der KSC mit 1:0 in Führung. Nach einer Ecke war es ausgerechnet der kleinste Karlsruher Spieler Valentin Vochatzer, der aus kurzer Distanz einköpfte.

Der Ausgleich in der 28. Minute fiel ebenfalls nach einem Eckball, als Mert Öztürk den Ball zum 1:1 über die Linie schob. Die Freiberger hätten noch in der ersten Hälfte in Führung gehen können, drei sehr gute Chancen wurden aber nicht genutzt. So mussten die mitgereisten SGV-Anhänger bis zur 51. Minute warten, ehe Marcel Sökler eine Hereingabe von Savino Marotta zum 2:1 einköpfte. Der SGV hätte die Begegnung frühzeitig entscheiden können, tat sich auf dem tiefen Rasen aber mitunter schwer. Der kurz zuvor eingewechselte Denis Latifovic schloss in der 83. Minute einen Angriff zum 3:1 ab. Trotzdem wurde es noch einmal unnötig spannend, denn nur 120 Sekunden später kam der KSC durch Kevin Traore noch einmal auf 2:3 heran. So mussten die Freiberger, die das Spiel ansonsten total im Griff hatten, noch einmal zittern. Letztlich blieb es aber beim 3:2 für die Wasenkicker, die sich damit im Mittelfeld der Oberliga-Tabelle etabliert haben. „Unser Sieg war hoch verdient. Wir haben es nur verpasst, frühzeitig alles klar zu machen und es durch eigene Fehler noch einmal unnötig spannend gemacht“, so Ramon Gehrmann. Nach dem sehr verhaltenen Start in die Saison kann der Freiberger Trainer mit der Leistung der letzten Spiele sehr zufrieden sein. SGV Freiberg:

Bromma – Gentner, Fausel, Pischorn (73. Bauscher) – Marotta, Kröner, Fossi (46. Kienast), Öztürk, Zagaria – Kutlu (67. Pollex), Sökler (81. Latifovic).